Honderden buurtbewoners protesteren tegen goudraffinaderij: "Fabriek moet hier weg"

Geef de goudraffinaderij Value Trading geen nieuwe omgevingsvergunning. Sterker nog, verplaats het bedrijf uit de Joodse wijk in Antwerpen. Dat is wat de buurtbewoners er vragen. Vanmiddag kwamen honderden mensen uit de Joods-Orthodoxe gemeenschap samen aan het bedrijf in de Jacob Jacobsstraat. Volgens de actievoerders is de goudraffinaderij verantwoordelijk voor een hoog aantal ziekte- en sterfgevallen in de buurt. Onder meer milieuactivist Thomas Goorden, die als een van de eersten de PFOS-problematiek bij 3M in Zwijndrecht naar boven bracht, kwam er een speech geven.