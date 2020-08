Het waterpeil in het Rivierenhof in Deurne staat erg laag. Dat het debiet zakt gebeurt elke zomer, maar nu is het extreem veel. Dat heeft naast de aanhoudende droogte vooral ook te maken met de rivier Het Schijn. Omdat het waterniveau daar erg laag staat, zakt ook het waterpeil in de vijvers. De provinciediensten willen daar nu voor eens en altijd een mouw aan passen.