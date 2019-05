In Stormkop aan de Droogdokken kwamen deze voormiddag een 50-tal geëngageerde jongeren samen, om na te denken over het klimaat.Bij hun eerste klimaatactie, op 17 januari, eisten de jongeren van het Antwerpse stadsbestuur inspraak in het beleid van de stad. Bevoegd schepen Tom Meeuws had daar wel oren naar, en dus mochten de jongeren vandaag samenkomen om ideeën te spuien voor het nieuwe klimaatplan van de stad.