Het is vandaag de 'Werelddag zonder Tabak'. Dat is het moment om mensen te sensibiliseren over de gevolgen van roken. 18 gemeenten in de Antwerpse kempen maken daarom vanaf vandaag honderden speel-en sportterreinen en schoolomgevingen rookvrij. Want als kinderen mensen zien roken is de kans ook groter dat ze later zelf gaan roken. Ook bij ons doen steeds meer jeugddiensten en scholen inspanningen om de gezondheid van kinderen te verbeteren. Zo zijn al 6 gemeenten officieel partner van 'Generatie Rookvrij'.