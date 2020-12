Honderden personeelsleden kerncentrale Doel houden protestactie tegen kernuitstap

Vakbonden en vertegenwoordigers van het kader bij de kerncentrale van Doel voeren vandaag actie tegen de sluiting van de kerncentrales. In krijt is het getal '7.000' voor de koeltorens in het gras getekend, het aantal mensen dat na de nucleaire uitstap zonder werk dreigt te vallen.

De overschakeling naar een nieuwe energie-industrie gaat volgens de demonstranten - enkele honderden - te snel. De demonstranten stellen vragen bij de vooropgestelde kernuitstap tegen 2025. 'We kunnen nog een belangrijke rol spelen bij de transitie', klinkt het. De personeelsactie draait niet enkel rond banenverlies, tijdens de actie worden ook vragen gesteld bij de toekomstige bevoorradingszekerheid, een toename van CO2 en energiearmoede door stijgende prijzen. 'We pleiten voor het langer openhouden van de centrale', zegt vakbondsman Etienne Schelstraete (ACV). In 2022 zal uit de tweede koeltoren geen damp meer komen, dan sluit de kerncentrale Doel 3. In 2025 zullen Doel 1 en 2 sluiten. We pleiten om kerncentrale Doel 4 langer open te houden.

