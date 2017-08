Honderden verschillende tomatensoorten in Arboretum kalmthout

Het tomatenfestival vormt een zuiderse afsluiter van de zomer in het Arboretum van Kalmthout. Dit jaar is het de 10de editie met een driedaags inspirerend programma.

In een kleurrijke tentoonstelling met honderden verschillende tomaten, kun je oude heirloomrassen bewonderen naast de nieuwste creaties van de groenteveiling van Hoogstraten en van gespecialiseerde tomatenkwekerijen. Kweek je zelf tomaten? Breng er enkele mee en laat ze aan de proeversstand via brix-meeting testen op hun suikergehalte.

Op zondag kun je naar de lezing van topspecialist Peter Bauwens. Hij is de bezieler achter de kwekerij De Nieuwe Tuin, en een gewaardeerd schrijver van vele tuinboeken over fruit, groenten en kruiden. Met zijn vele jaren praktische ervaring vertelt hij over het kweken van tomaten. Deze lezing is een must voor wie zelf tomaten wil gaan telen, maar ook de doorwinterde tomatenteler krijgt allerhande nuttige tips.

Het tomatenfestival is te bezoeken van vrijdag 2 tot en met maandag 4 september van 10 tot 17 uur.