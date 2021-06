Nieuws Honderden zwemmers straks in de kou: "Iedereen staat op straat"

Het ziet ernaar uit dat het zwembad van Hemiksem eind deze maand de deuren al sluit en dat is vroeger dan verwacht. Honderden zwemmers en leden van de zwemclub zullen niet meteen élders terecht kunnen. Bedoeling was dat het oude bad van Hemiksem zou openblijven tot het nieuwe intergemeentelijke zwembad in Aartselaar klaar is. Maar dat zou pas tegen januari volgend jaar zijn.