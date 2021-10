Hondje ontvoerd in Brasschaat - politie lost 'dognapping' op

Op 8 oktober liep bij de lokale politie Brasschaat de melding binnen van een ontvoerd hondje. Dankzij uitvoerig buurtonderzoek kon de viervoeter na twee dagen teruggevonden worden in Wuustwezel.

Op vrijdag 8 oktober meldden de eigenaars van Chouffe dat hun hondje weggelopen was op het kruispunt van de Donksesteenweg en de Baillet-Latourlei in Brasschaat. Even later vernamen zij dat het door twee personen werd meegenomen in een voertuig. Daarop startte de Brasschaatse politie o.a. een speuractie naar het voertuig en de inzittenden. Uiteindelijk leverde een doorgedreven buurtonderzoek de gouden tip op die naar Wuustwezel leidde.

Daar kon Chouffe, vier dagen na zijn ontvoering, teruggevonden worden, waarna hij weer herenigd werd met zijn geëmotioneerde baasjes die zeer dankbaar waren voor het harde speurwerk. Tegen de verdachte werd een proces-verbaal opgemaakt voor diefstal.