Creatief met hoofddoeken. Dat was een uitdaging waar kunstenaar Sanne De Wolf zich aan waagde. Het idee kreeg ze in Iran waar ze haar haar moest bedekken. Het resultaat werd een hoofddoek met een aparte print, namelijk met een print van haar. Deze week zijn haar hoofddoeken te zien op een expo met kunstenaars uit het Midden-oosten in de Antwerpse Universiteit.