Hoofddoekenverbod : "je kan een stad als Antwerpen niet vergelijken met andere steden"

Het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs komt opnieuw ter discussie te staan. Een rechter in Leuven heeft beslist dat een meisje haar hoofddoek toch op mag houden op school. Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen, hoopt dat dat geen veralgemening wordt. Zij vraagt om niet de rechters maar de politici te laten beslissen. Het al dan niet dragen van een hoofddoek op school staat in de conceptnota voor een nieuwe Vlaamse regering.