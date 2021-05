Hoogmolenbrug vanaf volgende week onderbroken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug.

Van maandag 7 juni tot eind juni 2021 wordt de Deurnesteenweg ter hoogte van de Hoogmolenbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s die van en naar Deurne willen rijden, volgen een omleiding via de Brug van den Azijn. Vanuit Schoten kan je de brug wel over om zo de handelszaken in dit tijdelijk doodlopend deel van de Deurnesteenweg te bereiken. Je moet dan ook weer wegrijden via de brug.

Voetgangers en fietsers kunnen wel over de Hoogmolenbrug, via de oversteek aan het nieuwe tracé Deurnesteenweg.



Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk richting Deurne opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijd je nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht.

De aanleg van de nieuwe Hoogmolenbrug is een project van de Vlaamse Waterweg. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug.

De voorbereidende werken werden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. De nutsmaatschappijen verplaatsten hun kabels en leidingen aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg. In augustus 2020 startte het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.