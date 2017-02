Antwerpen krijgt hoogste indoor glijbaan ter wereld

Comics Station Antwerp, het nieuwe thema-en belevingspark rond onze populaire Belgische stripfiguren in de stationshal van Antwerpen-Centraal, pakt uit met een wereldprimeur.

Comics Station Antwerp is een indoor thema- en belevingspark rond de populaire Belgische stripfiguren dat met Pasen haar deuren opent in het station Antwerpen-Centraal. Met een oppervlakte van 6.000 m2 over 4 niveaus richt het park zich voornamelijk op families met kinderen van 4 tot 14 jaar.

De opening van het familiepark is pas voorzien op maandag 3 april, maar intussen worden een heleboel attracties opgebouwd, geïnstalleerd en getest door de partners en het personeel van Comics Station Antwerp.

“Eén van de hoogtepunten – en dat mag u letterlijk nemen – wordt de Comics Twist. De Twist bestaat uit 3 spectaculaire glijbanen die op maat ontworpen werden voor de unieke atriumruimte van Comics Station Antwerp. Alle onderdelen werden de voorbije weken vanuit Duitsland naar Antwerpen gebracht, uitgepakt en zorgvuldig door specialisten gemonteerd”, aldus Wim Hubrechtsen, CEO Comics Station Antwerp.

De hoogste glijbaan is met zijn hoogte van 22,5m meteen de hoogste indoor slide van de wereld. Dat is niet alleen goed voor uren glij-plezier, maar ook voor de eerste primeur van Comics Station Antwerp. Voor de Comics Twist werd een alpinist aangeworven die in volledige klimuitrusting de slides zal onderhouden. Nog een leuk weetje: een ploeg van 50 vrijwilligers zal de komende weken de binnenkant van de glijbanen opboenen om deze nog sneller te maken.

Toegang tot Comics Twist is standaard inbegrepen in het toegangsticket voor Comics Station Antwerp. Op sluitingsmomenten van het familiepark zal een apart ticket voor de Comics Twist beschikbaar zijn aan de kassa. Tickets voor het park online verkrijgbaar voor €19.50 via www.comicsstation.be