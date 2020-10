Hoogtechnologische ziekenwagen voor gemeente Essen

De dienst Ambulance 112 van Essen rijdt vanaf vrijdag 23 oktober rond met een hypermoderne ziekenwagen. “Het voertuig mag gerust dé referentie op de markt worden genoemd”, weet diensthoofd Koen Buyens trots te vertellen.

Het gemeentebestuur koos voor kwaliteit. Het gaat om een Mercedes Sprinter van het lange type met dubbele wielen voor een betere wegligging. Een krachtige drieliter V6-motor zorgt ervoor dat de ambulanciers snel op hun bestemming zijn. Het voertuig heeft een speciale comfortvering en aan de buitenzijde zijn er handige opbergruimtes voor hulpverleningsmateriaal.

Veilig werken dankzij goede verlichting

“De ambulance is werkelijk het neusje van de zalm. Alleen al op het vlak van verlichting heeft de ziekenwagen heel wat troeven. Er is speciale traumaverlichting en rondom het voertuig kunnen we extra licht schijnen zodat we in donkere omstandigheden ons werk goed kunnen uitvoeren”, zegt een fiere Koen Buyens.

Automatische GPS-aansturing via tekstberichten

De nieuwe ziekenwagen heeft verschillende technologische hoogstandjes zoals een geavanceerde GPS-installatie. “Bij een oproep stuurt de Noodcentrale 112 een kort tekstbericht (SDS) naar de ploeg van dienst. Daarin staat het adres, het type incident en nog meer details. Vaak is er geen exacte locatie maar enkel een omschrijving zoals een kruispunt, een parkeerterrein, een kilometerpaal… Toch komt dankzij het SDS-bericht de juiste locatie automatisch in de GPS zodat we geen tijd verliezen met het intikken van de gegevens.”

Aanraakschermen en extra sirene

Alle bediening gebeurt met aanraakschermen. De wagen heeft een automatische dimfunctie bij schemering en nacht om andere weggebruikers niet te verblinden. Bovendien heeft de wagen een extra sirene die op gevaarlijke kruispunten en bij gevaarlijke maneuvers kortstondig andere weggebruikers waarschuwt. Dat is nodig omdat er steeds meer verkeer is en auto’s steeds beter geïsoleerd zijn.

Volledig uitrusting

Voor de fanaten sommen we even op wat er allemaal in onze ziekenwagen zit: een nieuwe monitor om vitale functies te controleren, bloeddrukmeter, CO2-meter, zuurstofsaturatiemeter, temperatuurmeter, een defibrillator, een elektronisch gestuurde laadhulp, nieuwe brancard, zweeftafel voor de brancard, wervelplank, schepbrancard, vacuümmatras, hoofdimmobilisatie, veiligheidshelmen en nog veel meer.

Mobiel internet

Ten slotte is de ambulance uitgerust met een veiligheidscamera en is er een tablet met mobiele internetverbinding voor dringend opzoekwerk. Om al deze apparatuur aan te sturen, heeft de wagen constant voeding nodig. De firma AB-Technics uit Malle – die het voertuig ombouwde – installeerde een veiligheidssysteem waardoor de chauffeur tijdens een interventie de sleutel van het voertuig kan halen terwijl de motor toch blijft draaien.

De gemeente wil dat haar ambulanciers met een goed uitgeruste en moderne ziekenwagen kunnen uitrukken om professionele hulp te kunnen bieden aan haar inwoners. Een enthousiast team van 22 vrijwilligers en één beroepskracht staat dag en nacht voor hen klaar.

Geen feestelijke inhuldiging

“Vanwege de toenemende coronacrisis kan het gemeentebestuur jammer genoeg deze gloednieuwe wagen niet officieel huldigen of een feestelijk moment bezorgen aan het ambulanciersteam.

Een team waar we fier op mogen zijn, de helden die dag en nacht klaar staan om in deze moeilijke coronacrisis toch ervoor te blijven gaan” zegt Burgemeester Gaston Van Tichelt.

Extra informatie

De gemeentelijke ambulancedienst 112 is verbonden en ingeschakeld in het Europees Noodnummer 112. Dat betekent dat de ambulancedienst 112 enkel uitrukt bij dringende opdrachten.

Elke patiënt wordt in principe naar het dichtst gelegen erkend ziekenhuis vervoerd. In deze regio betekent dat naar het AZ Klina in Brasschaat, met uitwijkmogelijkheden naar andere ziekenhuizen volgens de wettelijke regeling.

De Ambulancedienst rukt uit bij dringende medische verzorging en vervoer van zieke personen thuis en op de openbare weg. Ook gekwetsten bij ongevallen in het verkeer, op het openbaar domein en bij huiselijke ongevallen biedt de ambulancedienst dringende medische verzorging en vervoer. De gemeentelijke 112-ambulance werkt nauw samen met de MUG-diensten van AZ Klina in Brasschaat en ZNA Jan Palfijn in Merksem. Het gemeentebestuur hanteert de tarieven opgelegd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

(foto: Gemeente Essen)