Marc Van Ranst "Dalende cijfers ook te danken aan onze inspanningen"

Het Portugesehof in Hoboken is uitzonderlijk zwaar getroffen door het coronavirus. Op veertien dagen tijd zijn 7 bewoners van de serviceflats overleden aan Covid19. 65 andere bewoners en 2 medewerkers hebben positief getest. De besmette bewoners zitten nu in quarantaine. De andere bewoners mogen wel nog bezoek ontvangen, omdat het geen woonzorgcentrum is.