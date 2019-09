De bewakingsagenten aan de districtshuizen van Antwerpen en Deurne zullen daar niet blijven staan. Het ging om een proefproject dat de stad had ingevoerd omdat er aan beide districtshuizen enkele incidenten waren gebeurd. Het ging voornamelijk over agressie tegen het personeel. In februari dit jaar besliste het stadsbestuur daarom een externe veiligheidsdienst in te schakelen. Die moest tijdens de proefperiode 39 keer tussenkomen bij kleinere incidenten. Niks ernstigs en daarom is nu beslist om het project niet te verlengen. Er komt wel nog een anti-agressie actieplan dat medewerkers weerbaarder wil maken en ook moet zorgen voor een veiligere werkomgeving.