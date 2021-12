"Hopelijk zijn er in kerstvakantie meer jeugdactiviteiten mogelijk"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vraagt om de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar 'niet politiek uit te buiten'. De politieke polarisatie rond die verplichting helpt volgens de N-VA-minister niemand vooruit. 'Kinderen hebben er geen baat bij, scholen hebben er geen baat bij en ouders hebben er geen baat bij', zo zei Weyts woensdag in het Vlaams Parlement. Minister Weyts moest zich woensdag in het Vlaamse halfrond zowel verdedigen uit linkse als uit rechtse hoek. De linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit vinden dat de Vlaamse onderwijsminister onvoldoende beleid voert rond ventilatie en testing en ze vragen ook meer duidelijke richtlijnen voor het onderwijsveld. De uiterst rechts oppositiepartij Vlaams Belang neemt dan weer de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, een veelbesproken maatregel van het laatste Overlegcomité - in het vizier. 'Kinderen worden misbruikt zodat de regering haar verantwoordelijkheid kan ontlopen', aldus fractieleider Chris Janssens. Een licht geprikkelde minister Weyts pareerde de kritiek. Volgens hem is er geen enkele sector die zoveel middelen krijgt voor ventilatie en testing als het onderwijs. Ook de kritiek dat het onderwijs onvoldoende richtlijnen krijgt, klopt volgens Weyts niet. De N-VA-minister kwam op de proppen met een doos vol coronarichtlijnen. 'Meer dan 1.000 bladzijden in totaal', dixit Weyts. 'Scholen vragen geen dozen vol papier', repliceerde Elisabeth Meuleman. 'Zij willen duidelijkheid. Wat met de noodopvang, wat na de kerstvakantie, enz...' Wat de mondmaskerplicht vanaf zes jaar betreft, geeft minister Weyts toe dat hij een koele minnaar blijft. 'Of je er nu voor of tegen bent, of het nu efficiënt is of niet, de regel is er nu', aldus Weyts. Hij roept zijn collega-politici ook op om 'het voor de scholen, kinderen en ouders niet moeilijker te maken'. Hij vraagt daarom om de mondmaskerplicht 'niet politiek uit te buiten', een verwijzing naar de petitie die Vlaams Belang is gestart tegen de maatregel. 'Doe dat niet. Zet ouders niet op tegen scholen of kinderen tegen elkaar. Als je echt het beste wil voor het welzijn van de kinderen en scholen, doe je dat niet', stelt Weyts.Foto Belga