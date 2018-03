Vannacht is er een zware brand uitgebroken in de loods van een drankenhandel in de Gelmelenstraat in Schoten. Vanmorgen op klaarlichte dag was pas te zien hoe groot de schade is. De eigenaars van de drankenhandel zijn alles kwijt. Ze vragen zich nog altijd af hoe de brand is kunnen uitbreken. Maar vermoedelijk is een kortsluiting de oorzaak. De dochter van het gezin kon net op tijd ontwaakt worden. Voor heel de familie is dit een harde klap.