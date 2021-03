Nieuws Horeca blij met 1 mei maar: "Wat zal er mogen?"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Blij met de datum van 1 mei, maar nog onzeker over wélke regels er precies gevolgd moeten worden. Dat is hoe vele horeca-uitbaters zich voelen over de heropening over exact 8 weken. Het perspectief was hoognodig klinkt het. Maar opnieuw openen moet rendabel zijn, en dus hopen cafébazen en chef-koks dat er meer volk binnen mag dan bij de vorige heropening.