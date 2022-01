De persoon die woensdagnamiddag om het leven gekomen is bij een schietincident in Sint-Lenaarts, deelgemeente van Brecht, is een jongere die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in het Nederlandse Breda verbleef en was weggevlucht. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de DJI gijzelde de jongere twee personeelsleden op zijn werk, buiten de muren van de instelling, en stak hij vervolgens de grens met ons land over. 'Tijdens zijn aanhouding door de politie in België zijn schoten gelost en is de jongere overleden', klinkt het verder. De gegijzelde personeelsleden zijn volgens de DJI inmiddels in veiligheid en zijn fysiek ongedeerd. Er loopt een onderzoek naar de feiten.