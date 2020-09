Nieuws Horeca op de grens voelt meteen gevolgen van Nederlandse verstrenging

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Nederland worden de coronamaatregelen vandaag stevig verstrengd, en dat heeft onmiddellijk effect in grensgemeente Essen. Bij de Essense restaurants regent het Nederlandse annuleringen, de cafés verwachten dan weer net meer Noorderburen omdat het sluitingsuur in België 3 uur later is dan in Nederland.