Horeca-uitbaters moedigen Zoerselaars aan om zich te laten vaccineren

Inwoners uit Zoersel kunnen er niet naast kijken: Zoerselse horeca-uitbaters zetten mee hun schouders onder de vaccinatiecampagne. Zij deelden het afgelopen jaar immers fel in de ‘coronaklappen’ en kijken er reikhalzend naar uit om opnieuw klanten over de vloer te krijgen. Dat kan echter alleen als voldoende mensen zich laten vaccineren.



Heel wat van de Zoerselse horeca-uitbaters moesten geen twee keer nadenken toen het gemeentebestuur hen vroeg om de vaccinatiecampagne wat extra kracht bij te zetten. “Op hun vaccin moeten ze zoals iedereen nog even wachten, maar ze namen wel met plezier plaats voor onze lens, om zo onze inwoners te overtuigen zich te laten vaccineren”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. “Vaccinatie is de belangrijkste troef om de coronapandemie te stoppen. Onze inwoners beschermen niet alleen zichzelf, maar ook hun vrienden en familie”, vervolgt de burgemeester. “Zo kan iedereen binnenkort opnieuw samen genieten van een frisse pint, een lekker ontbijtje of uitgebreid diner – en geven we meteen ook onze horeca-uitbaters een duwtje in de rug”, reageert schepen voor economie, Olivier Rul.

vragen?

Om de inwoners zo goed mogelijk in te lichten, verzamelde de gemeente alle relevante informatie over de vaccinaties op www.zoersel.be/vaccinaties. “We vinden het belangrijk dat alles op onze gemeentelijke website terug te vinden is. Inwoners vinden er een antwoord op veel gestelde vragen over vaccinaties en alle praktische informatie waarover we op dit moment beschikken. Van zodra alle praktische informatie over de vaccins bekend is, krijgen alle inwoners deze informatie ook nog in de brievenbus”, aldus Liesbeth Verstreken.

(bericht en foto : Gemeente Zoersel)