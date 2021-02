'Horeca-uitbaters vrezen bloedbad als ze ook paasvakantie moeten missen'

Het Overlegcomité van vrijdag staat volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een 'moeilijke afweging' over welke versoepelingen mogelijk zijn. Er zijn sectoren zoals bijvoorbeeld de horecasector die 'aan het doodbloeden zijn' en er is de jeugd. 'Dat zijn twee belangrijke overwegingen', zo zei De Wever vandaag tijdens een persconferentie.

De Wever zelf hoort van horeca-uitbaters in zijn stad dat de paasvakantie missen zou neerkomen op 'een economisch bloedbad'. In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag laait de discussie over mogelijke versoepelingen op. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever hangt alles af van de curve en van de besmettelijkheid van de Britse variant. Maar de Antwerpse burgemeester heeft zeker oren voor de noodkreten uit bepaalde sectoren zoals de horecasector en groeperingen zoals de jongeren. Zo krijgt De Wever van de horeca-uitbaters in zijn stad het signaal dat er 'een economisch bloedbad' dreigt als ze ook de paasvakantie zouden moeten missen. 'Ook economisch sterven is een manier van sterven', aldus De Wever.

Volgens De Wever wordt het een moeilijke afweging om te kiezen wat wanneer opnieuw kan. 'Als de 65-plussers gevaccineerd zijn, dan dicteert de logica dat de samenleving kan worden heropend, misschien niet alles tegelijk, maar wel de voornaamste dingen eerst. Dan denk ik aan de sectoren die economisch aan het doodbloeden zijn en aan de jongeren. Zij moeten opnieuw vol onderwijs krijgen'. Het Overlegcomité van vrijdag staat met andere woorden voor een 'moeilijke afweging'.

