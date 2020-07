Horeca Vlaanderen "Deze maatregelen zijn zorgwekkend, dit gaan we voelen"

De strengere coronamaatregelen in de provincie Antwerpen waartoe de provinciale crisiscel gisteren besliste, zijn economisch gezien zorgwekkend voor de horeca. Dat meldt Horeca Vlaanderen vandaag in een reactie. 'Dit gaan we voelen', zegt woordvoerster Kaatje Lucas.

'Een sluiting zou natuurlijk nog erger geweest zijn, dus we zijn tevreden dat het dit geworden is en dat de communicatie duidelijk is', zegt Lucas. 'Maar deze maatregelen zullen voor de horeca zeer zwaar zijn.' Zo zal het vroegere sluitingsuur voor de cafés voor belangrijke verliezen zorgen, aangezien die latere uren belangrijk zijn voor de omzet. Veel horeca-ondernemers kampen volgens Horeca Vlaanderen met gemengde gevoelens. 'Aan de ene kant zit je met de zware klap die je krijgt, maar aan de andere kant wil je ook dat iedereen gezond blijft', klinkt het.

Opnieuw steunmaatregelen nodig

Horeca Vlaanderen is tevreden dat er bij de eerste lockdown zeer snel een hinderpremie voor alle ondernemingen kwam. 'We willen de Vlaamse regering daar nog eens uitdrukkelijk voor bedanken.' Nu zijn volgens de sectororganisatie opnieuw steunmaatregelen nodig, op verschillende niveau's - lokaal of Vlaams - en op basis van de grootte van het bedrijf. 'Een kleine koffiebar is immers niet hetzelfde als een grote discotheek', zegt Lucas. 'We begrijpen ook dat steun geven niet tot in het oneindige kan, maar er moet proportioneel bekeken worden wat mogelijk is. Onze ondernemingen zijn nog maar net in een heropstartfase en worden weer zwaar getroffen. We moeten collectief zorgen voor de volksgezondheid, maar ook voor de economie.'