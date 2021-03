Economie Horeca Vlaanderen wil terrassen enkel heropenen met steunmaatregelen "want het weer is onvoorspelbaar"

Vrijdag komt het overlegcomité samen. Cafés en restaurants hopen natuurlijk op wat perspectief. Er is een denkpiste om enkel de terrassen te openen, maar dat is geen goede oplossing, vindt Horeca Vlaanderen. Want dat is niet rendabel. En het weer is hier ook te onvoorspelbaar.