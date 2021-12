Horeca vreest strenge maatregelen voor kerstperiode en vraagt duidelijkheid: "Laat mensen feesten met oudjaar"

Woensdag dan komt het overlegcomité opnieuw samen om te bekijken of er nieuwe strengere maatregelen getroffen worden: horecazaken houden hun hart vast want een echte lockdown, zoals in Nederland, zou bijzonder zwaar vallen. Versoepelingen of uitzonderingen voor bijvoorbeeld oudjaar verwacht Horeca Vlaanderen alvast niet, duidelijkheid daarentegen had er al veel langer mogen zijn.