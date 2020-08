"Horecazaken hebben geen enkele rechtszekerheid naar de toekomst toe"

De Antwerpse ondernemers eisen een éénduidige communicatie over het beleid met betrekking tot corona, dat schrijft de Beleidsadviesraad in een oproep. Sinds de tweede opstoot in het aantal besmettingen krijgen ondernemers opnieuw zware klappen te verduren. Duidelijkheid over de maatregelen is daarom van groot belang. De Beleidsadviesraad wil ook meer betrokken worden bij het nemen van beslissingen.