Metaalverwerkend bedrijf Umicore gaat extra investeren in haar fabriek in Hoboken om de oudste gebouwen veiliger te maken en de looduitstoot verder te verminderen. Dat is beslist na een topoverleg van Umicore met gouverneur Cathy Berx en de Antwerpse veiligheidsdiensten. En om de omgeving te verwittigen in geval van een nieuwe brand of ander incident komen er alarmsirenes op de site.