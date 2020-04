Horecazaken willen oplossing voor betaling auteursrechten door gesloten cafés

Horeca Vlaanderen en het auteursrechtenplatform Unisono proberen tot een akkoord te komen over de auteursrechtelijke vergoeding, die horecazaken mogelijk moeten betalen voor de periode waarin ze de deuren noodgedwongen dichthouden.

Unisono, het platform van de auteursrechtenvennootschappen PlayRight, Sabam en SIMIM, benadrukt dat er in afwachting van een akkoord geen facturen worden gestuurd. Door de maatregelen die de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten tegengaan, houden cafés en restaurants al sinds half maart de deuren dicht. Heel wat horecazaken vrezen dat ze ondanks de sluiting van hun zaak wel auteursrechten moeten blijven betalen voor het spelen van muziek. Horeca Vlaanderen en Unisono hebben daarom overleg over de kwestie opgestart.

In een reactie benadrukt het auteursrechtenplatform dat aan de horecazaken en de winkels die eerder al een factuur in de bus kregen, zestig dagen uitstel van betaling is toegekend. Over de betaling van de bijdragen tijdens de sluiting, moet het overleg duidelijkheid brengen. In afwachting van een beslissing, heeft Unisono voorlopig wel de versturing van facturen opgeschort. 'Zolang de horecazaken verplicht gesloten zijn, zullen ze geen factuur ontvangen', zegt woordvoerder Olivier Maeterlinck. 'Maar of de bedragen voor die periode ook worden kwijtgescholden, zal afhangen van de uitkomst van het overleg.' 'Het overleg neemt tijd in beslag.

Naast de horecasector is ook de cultuursector zeer zwaar geraakt. Dus nieuwe maatregelen die hen geld kosten, zijn niet vanzelfsprekend', zegt Maeterlinck nog. Horeca Vlaanderen wil maandag in een reactie enkel kwijt dat de gesprekken nog volop bezig zijn. 'We overleggen om te zien wat er nog kan gebeuren voor onze sector, die het al erg moeilijk heeft', zegt CEO Matthias De Caluwe.

(foto : Pixabay)