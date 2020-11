'Horrorschip' Basel Express verkocht

Het Panamese vrachtschip Basel Express, dat al anderhalf jaar aan de ketting ligt in de Antwerpse haven, is verkocht. Dat schrijft transportmagazine Flows en wordt gemeld door gerechtsdeurwaarder Relias.

Het 'horrorschip' werd in Antwerpen vastgelegd, nadat verregaande inbreuken op technisch en hygiënisch gebied werden vastgesteld. De Basel Express kwam op 21 maart 2019 aan in Antwerpen vanuit Italië. Er werden verschillende gebreken vastgesteld, op technisch en hygiënisch gebied. Ook op het vlak van de milieuwetgeving was het schip niet in orde.

Nadat het schip werd vastgelegd, vluchtte de kapitein weg en liet hij de twintigkoppige bemanning aan haar lot over. Het duurde drie maanden vooraleer iedereen van de crew, vooral Syriërs en Egyptenaren, naar huis kon terugkeren. Na anderhalf jaar aan de ketting is het schip nu verkocht voor 210.000 euro, laat deurwaarderskantoor Relias weten. Nadat de nieuwe eigenaar de wettelijke documenten in orde heeft gebracht, kan het schip de haven verlaten.