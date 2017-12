Hotel Dembélé opent in maart de deuren

In maart volgend jaar opent er een nieuw luxehotel aan de Melkmarkt. Dat is eigendom van voetballer Mousa Dembélé en zijn zus. Zij kochten in 2012 twee panden in de straat en wilden er toen al een luxehotel van maken, maar het duurde even om de nodige vergunningen te krijgen. Bij een onderzoek van archeologen bleek bovendien dat de huizen vol waardevolle historische voorwerpen zaten. De meest waardevolle objecten krijgen in het hotel een plaatsje. In maart van volgend jaar hopen ze open te gaan, reserveren kan nu al. Info vindt u op de website van de Gulde Schoen