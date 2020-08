Hôtel Du Bois: uniek woonproject op prachtige erfgoedlocatie

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 258.473,77 euro toe voor de restauratie het gaanderijgebouw Hôtel du Bois en het Sint-Barbaragodshuis in Antwerpen.

“Het gaanderijgebouw maakt deel uit van het stadspaleis Hôtel Du Bois in het centrum van Antwerpen. Sinds het midden van de negentiende eeuw worden de gebouwen van het Hôtel du Bois gebruikt door de bekende meisjesschool De Dames van Antwerpen. Het gaanderijgebouw wordt nu een uniek woonproject. Zo worden wonen en erfgoed succesvol gecombineerd op deze prachtigeerfgoedlocatie in het centrum van de stad”, zegt minister Diependaele.

De restauratie kadert in een grootschalig woningbouwproject waarbij de huisjes van het ommuurde het Sint-Barbaragodshuis met kapel worden heringericht tot één grote woning voorzien van alle hedendaagse comfort. De site ligt in het stadscentrum van Antwerpen tussen de Meir, de Lange Nieuwstraat en de Cellebroedersstraat. “Wat eens een stadspaleis was, nadien deel uit maakte van een meisjesschool (De Dames), wordt nu een uniek woonproject. De gevel van het gaanderijgebouw sluit de historische binnentuin af van het 18de-eeuwse stadspaleis en zal het fraaie front vormen voor 17 nieuwbouwappartementen”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten.

(bericht en foto : Onroerend Erfgoed Vlaanderen)