In het basketbal blijven de Antwerp Giants het fantastisch doen. Ze staan nu zelfs met één been in de halve finale van de Champions League na een sterke prestatie in het Russiche Novgorod. De Giants zijn geen moment onder de indruk van de omstandigheden in Rusland. De Antwerpenaren staan bijna de hele eerste helft op voorsprong, maar moeten uiteindelijk toch met een gelijke stand gaan rusten. 42 - 42. Maar na de pauze pikken de Giants de draad weer helemaal op. Meer nog, ze spelen de Russen in vernieling en winnen met 68 - 83. Een straffe prestatie alweer van de mannen van Roel Moors.