Hove Beweegt herschikt zijn lijst

De kandidatuurstelling van Steffi Cornwell, die kandidaat wilde zijn voor de partij Hove Beweegt, werd niet aanvaard omdat ze een dubbele nationaliteit heeft. De Engels-Duitse Cornwell stond niet automatisch geregistreerd als kiezer op de kieslijst van Hove, een voorwaarde om kandidaat te kunnen zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zowel voor Belgen als voor niet-Belgen.

Bij Hove Beweegt betreurt men dat de Vlaamse overheid de EU-burgers niet beter informeert over de procedure bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hove Beweegt herschikt nu zijn kieslijst en Marie Misselyn neemt de tweede plaats in, Filip Craen is lijsttrekker en huidig gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche is nummer drie.

Op de achttiende plaats zal Ingrid Van Hamme, ex-voorzitster van AROS, de lijst duwen samen met Jo Ampe.

De herschikte lijst werd alsnog volledig goedgekeurd.

(Bericht en foto : Hove Beweegt)