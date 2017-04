Hove krijgt nieuwe gemeentelijke website

Op dinsdag 2 mei lanceert de gemeente Hove zijn volledig vernieuwde website en een algemene Facebook- en Twitterpagina.

De nieuwe website van de gemeente Hove, waarin zowel de diensten van de gemeente als deze van het OCMW zijn opgenomen, is zeer gebruiksvriendelijk opgesteld. Bij lancering van de site zullen in het e-loket al bijna vijftig producten digitaal kunnen worden aangevraagd. Dat aantal wordt nog uitgebreid en in de nabije toekomst zullen inschrijvingen, ticketverkoop en reservaties ook online kunnen.

Chatten met de gemeente

Op momenten dat de communicatieambtenaar aan zijn bureau te vinden is, zullen burgers kunnen chatten met de gemeente. Schepen Guy Wollants: “De klant van vandaag wil graag een snel antwoord op zijn vraag. Deze functie is vooral bedoeld voor mensen die een vraag hebben over de dienstverlening (waar kan ik terecht voor welk pro-duct) en de website zelf of een vraag hebben die snel kan worden beantwoord. Voor meldingen zal worden door-verwezen naar de online meldingskaart en bij vragen waarop onze communicatieambtenaar niet onmiddellijk een afdoend antwoord kent, zal worden doorverwezen naar de bevoegde dienst.”

Tablet- en smart phone

Het is een tabletvriendelijke site: steeds meer mensen surfen vanop kleine schermen waarop alles snel beschikbaar / vindbaar is. Afhankelijk van wat hoeveel bekeken wordt, staan zaken bovenaan (gebruikers beslissen hoe de site wordt gebruikt, klanten sturen de opbouw).

Sociale media

Hoewel een aantal diensten (jeugd, sport, duurzaamheid, cultuur, kunstacademie, dienstencentrum Ten Hove) al actief is op Facebook, had de gemeente Hove nog geen algemene Facebookpagina. Die is er op 2 mei ook, net als een algemene Twitteraccount; beide online te vinden als gemeente_Hove.