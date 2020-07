Sluikstort en geluidsoverlast aanpakken doen ze in Hove met een alcoholverbod. Niet alleen alcohol drinken, maar ook alcohol bij zich hebben is verboden. Burgemeester Koen Volckaerts en de politiezone Hekla krijgen veel meldingen van nachtlawaai in het landschapspark Frijthout en het gemeentepark. Enkele bezoekers maken het er iets te gezellig, en dat vooral vanaf de late avond tot in de vroege ochtend.