Nieuws Kleine Hove lokt steeds meer winkels

De Kapelstraat in Hove is aan het uitgroeien tot een ware hotspot voor shoppers die lokaal willen winkelen. In de straat zijn de afgelopen maanden heel wat nieuwe zaken geopend, overgenomen of in een nieuw jasje gestoken. De winkelstraat is in trek bij jonge ondernemers uit de buurt en dat is goed nieuws voor de Hovenaren.