Hoya Lens Belgium stopt met de productie van brilglazen in Kapellen. 20 van de 64 werknemers verliezen daardoor hun baan.

De Corona-crisis is volgens het bedrijf de katalysator geweest voor de beslissing. In april leed het bedrijf een omzetverlies van zo'n 90%. Maar ook ontwikkelingen in de optieksector zelf liggen mee aan de basis van de beslissing. De investeringen die nodig zijn om alle innovaties te kunnen volgen, worden te hoog in vergelijking met de omzet die het bedrijf kan halen. Hoya Lens Belgium richt zich namelijk hoofdzakelijk op kleine zelfstandige optiekers in België. Vandaag werd het personeel over de beslissing geïnformeerd. De komende weken volgt de door de wet Renault verplichte informatie- en consultatieronde.

(foto : Google Street View)