Media en Cultuur Hubert Damen: "Acteren met Walter? Dat is als een Anderlechtspeler speelt tegen een Beerschotspeler"

In het oude justitiepaleis is gisteravond "Spijt en bedrog" in première gegaan. Advocaat Walter Damen speelt samen met zijn nonkel Hubert Damen, beter bekend als Witse, de twee verdedigers in het stuk. Het unieke decor en de speciale sfeer van het oude gebouw, deden de bezoekers regelmatig naar adem happen.