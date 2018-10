In de nacht van vrijdag op zaterdag organiseerde het wijkonderzoeksteam (WOT) van de zone West van de Antwerpse politie een actie die gericht was tegen overlast. Tijdens die actie werd een drugsdealer gevat. Bij hem werden een aanzienlijke hoeveelheid geld en drugs gevonden. De man werd gearresteerd.<img src="https://www.politieantwerpen.be/sites/default/files/20181020_Wot_West%20%282%29.jpg" width="1079" height="788" alt="" />De actie kreeg de naam 'Tsunami'. Ze is gericht naar de aanpak van overlast. Tijdens die actie zagen de inspecteurs een verdachte personenwagen aan de Ernest Van Dijckkaai. De auto stond voor een poort met de lichten nog aan. In het voertuig zat een man die heel duidelijk op iets of iemand zat te wachten. Gezien de verdachte toestand hield de polite dat voertuig een tijdje in de gaten. Tijdens dat toezicht stapte een man in het voertuig. De inspecteurs konden goed zien dat er iets werd uitgewisseld tussen de inzittenden. De klant werd staande gehouden toen hij het voertuig verliet. Het werd al snel duidelijk dat de man net een dosis cocaïne gekocht had. Ook de verkoper en zijn auto werden gecontroleerd. De politie vond nog meer verdovende middelen, geld en mobiele telefoons. Naar aanleiding van al deze vaststellingen werd ook een huiszoeking gedaan bij de verkoper. Ook daar werden verschillende soorten verdovende middelen gevonden. Bij de controle en de huiszoeking werden onderstaande zaken in beslag genomen: Drie gsm's; De betrokken wagen; Iets meer dan 270 gram cocaïne; 96 gram aanlengmiddel voor cocaïne; 86 XTC-pillen; 422,5 gram marihuana; 131,5 gram MDMA; Net geen 900 euro cash geld; Zo'n 1 000 lege zakjes met druksluiting. De klant van de verdachte werd overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor. Na enkele formaliteiten rond de onmiddellijke minnelijke schikking mocht de man van 20 jaar beschikken. De man van 28 jaar die verdacht wordt van drugshandel komt bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.