"Huidige bezoekregels in woonzorgcentra proberen te behouden"

Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro vreest dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra mogelijk in het gedrang komt nu het personeel niet langer preventief getest kan worden. Dat komt door een tekort aan testcapaciteit in de federale laboratoria. Karine Moykens, voorzitter van de taskforce COVID-19 Zorg, benadrukt dat de taskforce blijft inzetten om de huidige bezoekregeling te handhaven.

Tot 4 oktober worden er al zeker geen preventieve coronatests afgenomen bij personeel in de woonzorgcentra. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dat te maken met een tijdelijk tekort aan testcapaciteit in de federale laboratoria. De 1.000 beschikbare dagelijkse tests in de woonzorgcentra moeten nu worden gespaard voor als er opnieuw uitbraken worden vastgesteld.

Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is ongerust en vreest dat de bezoekregeling in de woonzorgcentra hierdoor mogelijk in het gedrang komt. "We zien nu ook al een verdubbeling in het aantal besmettingen bij 70-plussers, ik hou mijn hart vast", zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. "Als we de preventieve testing van het personeel niet kunnen handhaven, moeten we maatregelen treffen. Maar we moeten er in laatste instantie pas voor kiezen om de huidige bezoekregeling in de woonzorgcentra aan te passen, want dat zou nefast zijn voor het welbevinden van de bewoners."

De taskforce COVID-19 Zorg benadrukt dat hij er alles aan doet om de regels in de woonzorgcentra niet te moeten aanpassen. "Vlaanderen legt zich niet zomaar neer bij lagere beschikbaarheid van testcapaciteit voor preventieve tests in de zorgvoorzieningen", klinkt het vrijdag bij Karine Moykens, voorzitter van de taskforce. "Er is reeds contact met bevoegd minister Philippe De Backer en de problematiek zal ook besproken worden op de Interministeriële Conferentie volgende week. We blijven dus inzetten op de huidige bezoekregeling en op voldoende testcapaciteit."

(Bron: Belga)