Huidige coronamaatregelen blijven ongewijzigd

De federale en deelstaatregeringen houden de huidige coronamaatregelen aan. Dat is vandaag beslist op een Overlegcomité, meldt premier Alexander De Croo. 'Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig', klinkt het.

Het Overlegcomité van de federale en deelstaatregeringen kwam vandaag virtueel samen om de huidige epidemiologische situatie te bespreken. Hoewel de overheden hier en daar wel lichte verbeteringen optekenen in het aantal besmettingen, 'bevindt ons land zich nog steeds in een sanitaire noodtoestand', klinkt het in een communiqué dat na afloop is verspreid door het kabinet van premier Alexander De Croo. De huidige maatregelen, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels en horecazaken en de forse inperking van het aantal contacten, blijven daarom ook van kracht.

(foto © Belga)