Huidige maatregelen worden verlengd tot 1 maart, staat in nieuw ministerieel besluit

De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden verlengd tot 1 maart 2021. Dat staat in een nieuw ministerieel besluit (MB) dat vandaag gepubliceerd is in het Belgische Staatsblad.

De maatregelen gingen op 2 november van kracht en waren in eerste instantie van toepassing tot 15 januari. De maatregelen moesten dus wel verlengd worden, stelt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Het betekent volgens haar niet dat er tot 1 maart geen versoepelingen mogelijk zijn. Er is niet over gecommuniceerd om geen 'verwarring' bij de bevolking te veroorzaken, klinkt het nog. In het MB is verder nog opgenomen dat de rijscholen in ons land opnieuw kunnen opstarten, zoals het Overlegcomité vrijdag besliste.