De verkleedwinkel Huis Baeyens is vanaf nu nog maar op één locatie te vinden. Tot voor kort had Huis Baeyens filialen in Antwerpen en Wommelgem, maar wie voor carnaval nog verkleedkleren zoekt, die moet naar de nieuwe winkel in Borsbeek. De hoofdreden van die verplaatsing is, hoe kan het ook anders, de mobiliteit.