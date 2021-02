Huis beschoten in Berchem

In de Velodroomstraat in Berchem is gisteravond een gevel beschoten, mogelijk met een loodjesgeweer.

De bewoonster van het huis had twee knallen gehoord en vond vervolgens twee kogelgaten in de ruit. Maar er werden nergens kogels gevonden. Het labo kwam ter plaatse om eventuele kruitsporen te onderzoeken, maar ook die werden niet gevonden. En dus veronderstelt de politie dat er een luchtdrukgeweer gebruikt is. Een link met het criminele milieu lijkt niet aan de orde. In het pand is wel een advocatenkantoor gevestigd.

(foto GvA)