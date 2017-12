Huis in Burcht onbewoonbaar na hevige brand

De organisator van het Winterdorp in Brasschaat neemt dit jaar nog bijkomende veiligheidsmaatregelen. Er hangen nu camera's, veiligheids-agenten houden een extra oogje in het zeil en er is een controle aan de ingang van het Winterdorp. In Potsdam werd gisteren nog een kerstmarkt ontruimd nadat een verdacht pakket werd gevonden. Na de aanslag vorig jaar op een kerstmarkt is de veiligheid op de winter-evenementen in Duitsland verscherpt. En ook in Brasschaat willen ze de risico's dus beperken.