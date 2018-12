Huis volledig vernield door brand

Gisteravond is in Kontich in de Pierstraat een huis volledig vernield door een hevige brand.

Buren zagen hoe de vlammen door het dak sloegen en verwittigden de hulpdiensten. Niet veel later is het dak ingestort. Even werd er gevreesd dat de bewoonster van 58 nog ín het huis was. Maar dat kon de brandweer na een zoeking uitsluiten. Vanmorgen kwam dan de bevestiging dat ze gisteravond inderdaad niet thuis was. De vrouw huurde de woning, maar was ondertussen zo goed als verhuisd naar een appartement aan de overzijde. Mogelijk is de brand ontstaan op zolder.