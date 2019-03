In Deurne is men begonnen met het afbreken van ijsbaan Ruggeveld.Half februari stelden ingenieurs onomkeerbare schade vast in de dakconstructie waarna de ijsbaan definitief werd gesloten. Nadat maandag al de achterbouw eraan moest geloven, is het nu de beurt aan de koepel zelf. Als alles volgens plan verloopt zouden de werken over twee weken klaar moeten zijn.