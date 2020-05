'Huisartsen kunnen materiaal bekomen bij triagecentra'

Apotheker Dirk Broeckx heeft het gehad met ministers Wilmes en De Block, zo zegt hij zelf. Naar aanleiding van de beslissing om de verkoop van mondmaskers toe te laten in de supermarkt schreef hij een open brief aan beide ministers. De beslissing is een slag in het gezicht de apothekers die al weken in de vuurlinie van de Corona-strijd staan, vindt de Antwerpse apotheker.