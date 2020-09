Federaal minister voor Open VLD Philippe De Backer voert de testcapaciteit verder op. Met typische herfst- en winterziektes als verkoudheid en griep in het vooruitzicht wordt het des te belangrijker te weten wie besmet is met het coronavirus. In Vlaanderen worden momenteel dagelijks 30.000 mensen getest, maar dat zullen er snel meer zijn: samen met microbioloog Herman Goossens plant De Backer binnen enkele maanden in Antwerpen alleen al 40.000 testen per dag af te leggen. De minister maakte z'n plannen vanmorgen kenbaar in Wakker op Zondag.