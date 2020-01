Het Coronavirus staat voor onze deur en er kondigt zich een griepedidemie aan. Ook de huisartsen zetten zich schrap. Zij moeten bij mensen die griep hebben telkens nagaan of de patiënt in China is geweest of iemand heeft ontmoet uit het land. Maar de huisartsen zien vooral de patiënten met gewone griep pieken en verwachten dat er de komende weken sprake zal zijn van een epidemie in ons land.